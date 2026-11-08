هيئة بريطانية: حادث في سفينة بضائع في خليج عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) فجر اليوم الأحد، عن وقوع حادث في سفينة بضائع في خليج عُمان.





وجاء في البيان: "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بلاغا عن حادثة تتعلق بسفينة بضائع في خليج عُمان، على بعد حوالي 18 ميلا بحريا شرق خور في الإمارات".

وأضاف: "لا تزال حالة الطاقم وحجم الأضرار والأثر البيئي غير معروفة حتى وقت صدور البلاغ".

وأشار البيان إلى أن السلطات المختصة أُحيطت علما بالأمر، وتجري التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

وختم البيان: "يُنصح القائمون على السفن بالاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري، والبقاء على يقظة تامة إزاء تطورات البيئة العملياتية".



وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان فجر اليوم الأحد، اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وشدد الحرس الثوري في وقت سابق، على أن مضيق هرمز "سيبقى مغلقا" وفق تعبيره، ولن يطرأ أي تغيير على هذا الوضع حتى "تلبية الشروط السبعة"، مشيرا إلى أن محاولات قوات "سنتكوم" لإجبار ناقلات النفط على المرور عبر مناطق "غير مصرح بها وملغومة" لن تثمر عن سوى "هزائم متتالية".