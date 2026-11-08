يستعد مسؤولو اتحاد الكرة لعقد اجتماع جديد مع علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلال الساعات القادمة للاتفاق على عدد من البنود.

بعد الإعلان عن تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر، أمس السبت، عقد علي ماهر جلسة مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لمناقشة الخطوط العريضة لبرنامج استعداد المنتخب لمباراتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2027.

أما الاجتماع الجديد سيتم فيه مناقشة أعضاء الجهاز المعاون الجديد لعلي ماهر واعتمادهم رسميا، وذلك بعد الاتفاق على استمرار كل من طبيب الفريق والمعد البدني من الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، مع الاتفاق على إلغاء منصب مدير المنتخب الذي كان يشغله إبراهيم حسن.

وسيتم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على البنود المالية للتعاقد مع علي ماهر بشأن الراتب الشهري وغيرها من الحوافز المالية إضافة إلى مدة التعاقد.

وكان مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد في تصريحات تليفزيونية، أمس السبت، أن علي ماهر لن يكون مدربا مؤقتا.

ومن المنتظر أيضا أن يسلم علي ماهر خلال الاجتماع أول قائمة لمنتخب مصر بعد توليه المسؤولية، تمهيدا لبدء المخاطبات الرسمية اللازمة لاستدعاء اللاعبين المحترفين وفقا للمهلة القانونية المحددة.