الصحة العالمية: أعراض متحور كورونا الجديد تشبه نزلات البرد

قالت منظمة الصحة العالمية إن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد PJ.2.1 قد تشبه أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، نافية إمكانية تحديد نوع الفيروس اعتمادا على الأعراض وحدها.

ونفت المنظمة إمكانية البناء على الأعراض وحدها لتحديد الفيروس التنفسي المسبب للعدوى، دون اختبارات خاصة، وخصوصا في الحالات التي قد يؤثر فيها ذلك على أسلوب العلاج أو القرارات المتعلقة بالصحة العامة.

وحذّرت المنظمة من تزايد خطر انتشار المتحور الجديد على المستوى العالمي، مؤكدة أنها تتابع انتشاره عن كثب، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «نوفوستي».

وتتميز سلالة «PJ.2.1» من فيروس كورونا، المنتشرة حاليا في كندا والولايات المتحدة وأوروبا بعدد كبير من الطفرات، إلا أن العلماء يستبعدون إلى حد كبير أن تؤدي إلى موجة جديدة من الإصابات.

وبحسب دراسة أجراها علماء ألمان، تختلف سلالة «PJ.2.1»، التي رُصدت في مايو 2026، اختلافا كبيرا عن السلالات السابقة، إذ تحمل طفرات متعددة في البروتين الشوكي لفيروس كورونا، المسئول عن دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية.

كما تصيب هذه السلالة بصورة أساسية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر. ويطلق الباحثون الصينيون عليها اسم «القفزة»، نظرا إلى العدد الكبير من التغيرات التي طرأت عليها مقارنة بالسلالات التي انحدرت منها.



وأظهرت سلالة «PJ.2.1» قدرة عالية جدا على الارتباط بمستقبل «ACE2» البشري، لكنها لا تزال تفتقر إلى القدرة على التهرب من الاستجابة المناعية، على خلاف بعض السلالات الحديثة الأخرى. ومع ذلك، فإن قدرتها على الارتباط بالمستقبلات تمنحها «هامش أمان» قد يسمح لها بتراكم طفرات جديدة بسرعة، بما يساعدها على تطوير قدرتها على التهرب من الجهاز المناعي.