قُتل ستة أشخاص، بينهم مواطن بريطاني، وأُصيب 16 آخرون على الأقل، في حادث إطلاق نار نفذه مسلح من داخل سيارة في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية، عصر السبت، في هجوم وصفه وزير الدفاع البولندي بأنه «عمل إرهابي»، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته ودوافعه.

ونقلت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية عن الشرطة البولندية أن الضحايا الستة بينهم أربع نساء ورجلان، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم يحملون الجنسية البولندية، فيما لم تُحدد بعد هوية الضحيتين الآخرين.

وأوضحت السلطات أن المهاجم، البالغ من العمر 25 عامًا، اقتحم الساحة السياحية بسيارته وفتح النار على المارة، قبل أن تتدخل الشرطة وتتمكن من إطلاق النار عليه وإلقاء القبض عليه. وأُصيب المشتبه به بجروح خطيرة، ونُقل إلى المستشفى، فيما أُصيب شرطيان خلال المواجهات، أحدهما في حالة حرجة.

-اشتباه في دوافع متطرفة

وقال وزير الداخلية البولندي مارسين كيرفينسكي إن المؤشرات الأولية تشير إلى تأثر المشتبه به بأيديولوجيات اليمين المتطرف، موضحًا أن دوافع الهجوم لا تزال قيد التحقيق.

من جهته، أكد المتحدث باسم الشرطة أن المهاجم استخدم بندقية من طراز «AR-15»، وكان يحمل ترخيصًا لحيازة الأسلحة، كما عثرت الشرطة داخل سيارته على أسلحة وذخائر إضافية.

ونفى وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش انتماء المشتبه به إلى القوات المسلحة أو ارتباطه بالمؤسسة العسكرية، رغم ارتدائه ملابس ذات طابع عسكري وسترة واقية من الرصاص أثناء الهجوم.

-العثور على 3 جثث داخل منزل المشتبه به

وفي تطور لافت، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك العثور على ثلاث جثث، بينها جثتا امرأتين ورجل، داخل منزل المشتبه به في منطقة أوستروفيتس شفيتوكرزيسكي، على بعد نحو 120 ميلًا شمال كراكوف.

ورجح توسك أن تكون الجثث لأفراد من عائلة المشتبه به، مشيرًا إلى أن الشرطة استعانت بطائرة مسيرة لفحص المنزل، بسبب مخاوف أمنية واحتمال وجود كميات كبيرة من الأسلحة بداخله.

وأضافت السلطات أن المشتبه به واصل إطلاق النار على الشرطة حتى بعد إصابته، وأن تحركاته العنيفة بالسيارة داخل الساحة تسببت في وقوع إصابات بأماكن متفرقة.

-حداد رسمي في كراكوف

وأعلن عمدة كراكوف، لوكاش جيبالا، دخول المدينة في حالة حداد رسمي حتى يوم الأربعاء، تعبيرًا عن الحزن على ضحايا الهجوم، مؤكدًا أن المدينة ستظل مفتوحة أمام الزوار رغم الحادث.

وقال في رسالة مصورة نشرها عبر منصة «إكس»: "ستعود الساحة ملكًا لنا من جديد".

وكان وزير الدفاع البولندي قد وصف الهجوم بأنه «عمل إرهابي»، فيما أعلنت السلطات فترة حداد في البلاد يومي الأحد والاثنين.