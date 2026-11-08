زلزالان يضربان اليابان وإصابة أكثر من 20 شخصا في وسط البلاد

ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.7 درجة وسط اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، فيما ضرب زلزال آخر بقوة 4.3 درجة محافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد في وقت لاحق من اليوم، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصاً في محافظتي آيتشي وشيزوؤكا، وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - في بيان لها - إن الزلزال الأول وقع في الساعة 1:04 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في الجزء الغربي من محافظة شيزوكا، على عمق نحو 40 كيلومتراً، فيما بلغت شدته المستوى الخامس الأعلى على مقياس الشدة الزلزالية الياباني في منطقة تشيتا بمحافظة آيتشي. ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ويُعد هذا الزلزال الأقوى الذي يضرب محافظة آيتشي، التي تضم مقار ومصانع شركات صناعية كبرى، منذ نحو ثلاثة عقود، إذ سُجل زلزال مماثل من حيث الشدة في المحافظة عام 1997.

ووفقاً لمقياس الشدة الزلزالية الياباني، يجد معظم الأشخاص صعوبة في المشي دون الاستناد إلى شيء عند تسجيل المستوى الخامس الأعلى.

من جهتها، أعلنت شركة تشوبو للطاقة الكهربائية، المشغلة لمحطة هاماوكا النووية في محافظة شيزوؤكا، عدم رصد أي اضطرابات أو مؤشرات غير طبيعية في المحطة التي تقع بالقرب من المنطقة المتوقع أن يكون فيها مركز زلزال هائل محتمل في أخدود نانكاي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن احتمال ارتباط زلزال اليوم بزلزال هائل محتمل في أخدود نانكاي "منخفض".

وأدى الزلزال إلى تعليق بعض خدمات القطارات المحلية، فيما تأخرت قطارات شينكانسن فائقة السرعة على خط توكايدو بين محطتي شيزوكا وجيفو-هاشيما، بعدما اضطرت إلى السير بسرعات أقل من المعتاد كإجراء احترازي، قبل أن تعود إلى سرعتها الطبيعية، وفقاً لشركة السكك الحديدية المركزية اليابانية.

وأعلنت الحكومة المركزية تشكيل مكتب اتصال لمتابعة تداعيات الزلزال والاستجابة له.

وفي سياق متصل، ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 4.3 درجة محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان، نحو الساعة 10:53 صباح اليوم، وسُجلت شدته عند المستوى الرابع في مناطق كوماموتو وأوتو وأوكي.

وتتعرض اليابان باستمرار للزلازل، وكانت محافظة كوماموتو قد شهدت في 28 يوليو الماضي زلزالاً بلغت قوته 7.1 درجة، ووصلت شدته إلى المستوى السابع، وهو الأعلى على مقياس الشدة الزلزالية الياباني.