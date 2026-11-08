طائرات إطفاء استرالية تبدأ عمليات إخماد الحرائق في مقاطعة كاليمنتان الشرقية الإندونيسية

بدأ أسطول من طائرات الإطفاء، والذي قدمته الحكومة الأسترالية، عملياته رسميا لإخماد بؤر حرائق الغابات والأراضي في مقاطعة كاليمنتان الشرقية الإندونيسية.

وأوضح نائب حاكم مقاطعة كاليمنتان الشرقية، سينو أجي في تصريحات أدلى بها في مدينة ساماريندا، أمس السبت، أن نشر طائرات الإطفاء، التي يمكن أن تحمل 15 ألف لتر من المياه في الطلعة الواحدة، كان استجابة سريعة من الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث لطلب قدمته حكومة مقاطعة كاليمنتان الشرقية في جاكرتا، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف سينو أن حكومة المقاطعة من المقرر أن تشرف على عمليات ضخ المياه. وتابع أن رئيس الوزراء الأسترالي من المتوقع أن يزور مقاطعة كاليمنتان الشرقية شخصيا يوم الأربعاء المقبل.