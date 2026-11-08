 تايوان تحصل على دفعة ثانية من 3 طائرات مقاتلة طراز (إف-16 بلوك 70) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايوان تحصل على دفعة ثانية من 3 طائرات مقاتلة طراز (إف-16 بلوك 70)

تايبيه - د ب أ
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 9:39 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 9:39 ص

ذكرت قيادة سلاح الجو التايواني أن الدفعة الثانية المكونة من ثلاث طائرات مقاتلة من طراز (إف-16 بلوك 70) وصلت اليوم الأحد.

وهبطت الطائرات الثلاث بسلام في قاعدة "تشيهانج" الجوية في منطقة تايتونج حوالي الساعة 11 صباحا، حسب صحيفة ليبرتي تايمز التايوانية. وتحمل الطائرات الأرقام التسلسلية 6732 و6729 و6731.

وأقلعت الطائرات من مصنع تابع لشركة "لوكهيد مارتن" في ولاية ساوث كارولينا يوم الثلاثاء الماضي، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وأضاف سلاح الجو التايواني أنه سيواصل تدريب الأفراد على تشغيل الطائرات طبقا للجدول الزمني بهدف الوصول تدريجيا إلى قدرة تشغيلية أولية.

وكانت تايوان قد حصلت على أول طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16 بلوك 70" في الثاني من أكتوبر.

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