يشهد اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، إقامة العديد من المباريات القوية والمرتقبة في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، يتصدرها لقاء أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، ومواجهة طرابزون سبور بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام ألانيا سبور بالدوري التركي، إلى جانب عدد من المواجهات المهمة في الدوريات الإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي.

وتتواصل اليوم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بإقامة عدد من المباريات، فيما تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين صن داونز الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الأفريقي، ضمن أبرز مباريات اليوم.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مباريات كأس مصر

السويس بتروجت X دلفي – 2.30 ظهرا

مودرن سبورت X القناة – 5 مساء

طلائع الجيش X بترول أسيوط – 8 مساء

مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون × برينتفورد _ 4:00 عصرًا _ beIN SPORTS 4.

كريستال بالاس × ليفربول _ 4:00 عصرًا _ beIN SPORTS 1.

إيبسويتش تاون × بورنموث _ 4:00 عصرًا _ beIN SPORTS XTRA.

سندرلاند × تشيلسي _ 4:00 عصرًا _ beIN SPORTS 3.

مانشستر يونايتد × أستون فيلا _ 6:30 مساءً _ beIN SPORTS 1.

مباريات الدوري الإسباني

إلتشي × ريال بيتيس _ 3:00 عصرًا _ beIN SPORTS 8.

ريال سوسيداد × رايو فاييكانو _ 5:15 مساءً _ beIN SPORTS XTRA 6.

سيلتا فيجو × ليفانتي _ 7:30 مساءً _ beIN SPORTS XTRA 1.

فياريال × خيتافي _ 7:30 مساءً _ beIN SPORTS 6.

أتلتيكو مدريد × برشلونة _ 10:00 مساءً _ beIN SPORTS 1.

مباريات الدوري الإيطالي

نابولي × لاتسيو _ 1:30 ظهرًا _ ستارزبلاي.

جنوى × ميلان _ 4:00 عصرًا _ ستارزبلاي.

مونزا × أتالانتا _ 4:00 عصرًا _ ستارزبلاي.

إنتر ميلان × كومو _ 7:00 مساءً _ ستارزبلاي.

فيورنتينا × يوفنتوس _ 9:45 مساءً _ ستارزبلاي.

مباريات الدوري الألماني

كولن × باير ليفركوزن _ 4:30 عصرًا _ MBC Action.

فرايبورج × يونيون برلين _ 6:30 مساءً _ MBC Action.

مباريات الدوري الفرنسي

ستاد رين × ليل _ 4:00 عصرًا _ beIN SPORTS 6.

أنجيه × نيس _ 6:15 مساءً _ beIN SPORTS XTRA.

لانس × مارسيليا _ 9:45 مساءً _ beIN SPORTS 2.

مباريات الدوري التركي

تشوروم × فنربخشة _ 3:00 عصرًا.

ألانيا سبور × طرابزون سبور _ 5:30 مساءً beIN Sports HD 5

مباراة نهائي السوبر الأفريقي

صن داونز X اتحاد العاصمة – 3 مساء - beIN Sports HD 2