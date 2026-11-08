مساعد رئيس هيئة الدواء: لا صحة لزيادة أسعار الأدوية في يناير

نفى الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، صحة ما تردد حول إعادة تسعير أو زيادة أسعار عدد من الأصناف والمستحضرات الدوائية بحلول شهر يناير المقبل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر «إكسترا نيوز» إن الفترة الماضية شهدت انتشار «شائعات» حول تحريك الأسعار، مشيرا إلى نفي هيئة الدواء المصرية صحة ذلك بشكل جازم.

وأضاف أن «الهيئة لا تُقر تسعيرا مسبقا للمستحضرات، ولا يمكن القول إنه سيتم تسعير أصناف معينة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر»، مشيرا إلى أن «هذه الأحاديث غير صحيحة على الإطلاق، والأخبار المتداولة عن زيادة أسعار الأدوية في يناير القادم عارية عن الصحة».

ولفت إلى إقرار الهيئة آليات تسعير معتمدة تضع ضوابط محكمة للتسعير منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد أن ظلت السوق يعمل بآليات تسعيرية استمرت لنحو 14 عاما.

وأوضح أن الآليات تركز على تسعير المستحضرات الحديثة والمبتكرة والأدوية الجديدة التي يتم طرحها وتداولها بالأسواق، مؤكدا القواعد الجديدة محددة ومعلنة لكل الأطراف العاملة في صناعة وسوق الدواء المصري.