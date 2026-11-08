أوكرانيا: نحو مليون و606 آلاف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و606 آلاف و400 فرد، من بينهم 2290 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12458 دبابة، و25668 مركبة قتالية مدرعة، و52044 نظام مدفعية، و2257 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1751 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 452 طائرة حربية، و356 مروحية، و600177 طائرة مسيرة، و5196 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و171850 من المركبات وخزانات الوقود، و4888 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.