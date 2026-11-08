الجيش الروسي يستهدف سفينة شحن ومرافق البنية التحتية الداعمة للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما واسع النطاق استهدف مرافق البنى التحتية للطاقة الداعمة للقوات الأوكرانية، والسفن المستخدمة لصالح قوات نظام كييف.

وقال البيان "تواصل القوات المسلحة الروسية توجيه ضربات إلى منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة في أوكرانيا، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك السفن البحرية المشاركة في نقل شحنات ذات أغراض عسكرية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "خلال الليل، ونتيجة لضربات بطائرات مسيرة، تم استهداف محطة تحويل كهربائية بجهد 330 كيلوفولت في منطقة بلدة بيلوشيتسي بمقاطعة جيتومير، والتي كانت تزود مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية بالطاقة الكهربائية".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيبت سفينة في مياه البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، كانت تقوم بنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.