 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 142 مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 142 مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 9:41 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 9:41 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 142 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقال البيان "اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت، خلال الليل، 142 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف التقرير أنه تم إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وكالوجا، وكورسك، وتولا، وأوريول، وفورونيج، وروستوف، وموسكو، وجمهورية القرم، وكذلك فوق مياه بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

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