 احتجاجات في ستوكهولم تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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احتجاجات في ستوكهولم تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان

وكالات
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 9:29 ص

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس السبت، احتجاجا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان.

واجتمع المتظاهرون في ساحة أودين بلان، بدعوة من عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، للتنديد بهجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، ولبنان، وانتهاكاته اتفاق وقف إطلاق النار.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تُقصف"، و"أوقفوا الهجمات على لبنان"، و"ضعوا حدًا لنقص الغذاء"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

وطالب المتظاهرون إسرائيل بوقف هجماتها على قطاع غزة فورًا، كما دعوا الحكومة السويدية إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

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