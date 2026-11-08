ديسانتيس: تغيير النظام في إيران يتطلب قوات برية ضخمة والأمريكيون لا يريدون تحمل كلفة ذلك

شكك حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس في إمكانية إسقاط النظام الإيراني عبر الضربات الجوية، محذرا من أن فرض تغيير سياسي في طهران سيتطلب نشر أعداد ضخمة من القوات البرية.





وقال ديسانتيس إن تغيير النظام الإيراني لن يكون هدفا يمكن تحقيقه بمجرد تنفيذ ضربات جوية أو استهداف كبار المسؤولين، موضحا أن ذلك "سيتطلب أعدادا هائلة من القوات على الأرض"، فضلا عن موارد مالية وعسكرية كبيرة، في وقت لا يرغب فيه الأمريكيون في تحمل كلفة تدخل بري واسع النطاق.





وجاءت تصريحات ديسانتيس خلال مشاركته في فعالية بمركز المواطنة والحكم الدستوري في جامعة نوتردام، السبت، ضمن انتقاداته المتزايدة لمسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأهدافها التي يرى أنها لم تُحدد بصورة واضحة.

ديسانتيس: اغتيال القيادة لم يؤد إلى انهيار النظام

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "فلوريدا بوليتيكس"، قال ديسانتيس إن الهدف من المرحلة الأولى من العمليات كان، على ما يبدو، دفع النظام الإيراني إلى الانهيار وإفساح المجال أمام قيام سلطة جديدة، مشيرا إلى أن استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من رجال الدين والمسؤولين لم يؤد إلى انهيار الحكومة كما كان متوقعا.



ووصف العملية بأنها "ضربة لقطع رأس القيادة"، معتبرا أن تنفيذها وضع الولايات المتحدة أمام معضلة تتعلق بكيفية إنهاء الحرب وتحقيق نتيجة سياسية قابلة للاستمرار، بعدما تجاوزت العمليات استهداف المنشآت التي اعتبرها ديسانتيس مواقع إشكالية، واتجهت نحو أهداف أوسع مرتبطة بتغيير النظام.

وأضاف أن القيادة التي تولت السلطة بعد مقتل المرشد والمسؤولين المستهدفين قد تكون أكثر قوة مما كانت عليه قبل الحرب، متسائلا عن الحوافز التي قد تدفعها إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، في ظل اعتبار الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر" من وجهة نظر النظام الإيراني.

كما انتقد غياب هدف عسكري وسياسي محدد للحرب، مشيرا إلى تباين التصريحات الصادرة عن مسؤولي الإدارة الأمريكية بشأن الغايات النهائية للعملية، بما في ذلك تصريحات وزير الحرب بيت هيغسيث ووزير الخارجية ونائب الرئيس.