بابا الفاتيكان يواصل جولته في أمريكا الجنوبية بزيارة الأرجنتين

من المتوقع أن يصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى الأرجنتين، مسقط رأس سلفه فرنسيس الذي وافته المنية العام الماضي.

وفي العاصمة بوينس آيرس، من المتوقع أن يستقبل الرئيس خافيير ميلي رئيس الكنيسة الكاثوليكية في المساء.

وقبل ذلك، كانت أوروجواي المحطة الأولى في جولته التي تستغرق 12 يوما في أمريكا الجنوبية.

وكانت آخر زيارة بابوية إلى الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة، قد جرت قبل ما يقرب من أربعة عقود، في عام 1987، عندما سافر إليها يوحنا بولس الثاني، المولود في بولندا.

ولم يرجع البابا فرنسيس إلى مسقط رأسه الأرجنتين مطلقاً منذ توليه البابوية؛ إذ يُعتقد أنه كان يتخوف من الانزلاق في آتون السياسة المحلية المحتدمة. ويحكم الأرجنتين حاليا الزعيم الشعبوي اليميني ميلي. وقد انخفض عدد الأشخاص الذين يعتنقون الديانة الكاثوليكية انخفاضا كبيرا.