قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قانون الري الجديد تم مناقشته على مدار 3 أدوار انعقاد للجنة الزاعة بالبرلمان، بإجمالي 100 ساعة عمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن قانون الري الجديد اشترك في إعداده 18 وزارة، ذاكرًا أن وزير الري حضر 10 اجتماعات من مناقشة القانون بالمجلس.

وذكر أن قانون الموارد المائية الجديد يتكون من 133 مادة، معلقًا على الجدل حول المادة 38، أن الهدف منه إثارة الرأي العام فقط.

وأكد حرص نواب البرمان على إيصال صوت الفلاح البسيط، وسن تشريعات تكون في مصلحة المزارعين، مضيفًا أن القانون الجديد لم يصدر بصورته النهائية بعد، وتم إحالته للجلسة العامة الثلاثاء الماضي لمناقشته.

وناقش مجلس النواب الثلاثاء الماضي، عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

