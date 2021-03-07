الصحة البرازيلية: تسجيل نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و155 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 69 ألفا و 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 10 ملايين و 938 ألفا و 836 إصابة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل 155 حالة وفاة، ما يرفع الإجمالي إلى

264 ألفا و 325 حالة، موضحة في الوقت نفسه أنه تم شفاء 9 ملايين و704 آلاف و351 حالة.

جدير بالذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.



