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الصحة البرازيلية: تسجيل نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و155 وفاة

كورونا البرازيل
كورونا البرازيل
أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 6:32 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 6:33 ص

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 69 ألفا و 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 10 ملايين و 938 ألفا و 836 إصابة.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل 155 حالة وفاة، ما يرفع الإجمالي إلى
264 ألفا و 325 حالة، موضحة في الوقت نفسه أنه تم شفاء 9 ملايين و704 آلاف و351 حالة.
جدير بالذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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