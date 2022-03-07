محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بعدد من المراكز المدرجة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمتابعة الميدانية المستمرة لكل الأعمال الجاري تنفيذها كلا بنطاق مركزه.

ووجه بتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لفئات المواطنين كافة.

فيما تابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة، حيث تم المرور على قرى المعصرة ونواي والبياضة والروضة والعرين البحري.

وتم متابعة أعمال الصرف الصحي – وإحلال وتجديد شبكات المياه – والأعمال الإنشائية للمجمع الزراعي والخدمي).

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على قرى المركز، حيث تم متابعة عدد من الأعمال منها، رفع كفاءة مدرسة علي بن أبي طالب بعرب التل والمجمع الزراعي بمنشأة سمهان.

ويأتي ذلك بهدف التأكد من تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير الفنية وبجودة عالية، بالإضافة لإزالة كل المعوقات التي تعوق مسار التنمية.