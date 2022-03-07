تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد، من ضبط تاجر يخزن ٣ أطنان ونصف من الأرز بأحد المخازن غير المعلن عنها، ويبيعها بسعر أعلى من السعر المدون عليه للمواطنين للتربح دون وجه حق.

جاء ذلك بنطاق حي الضواحي، كما تبين بفحص الشكائر أنها بدون فواتير وبدون اسم المضرب أي أنها بدون أي مستندات أو فواتير دالة على مصدرها.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الضواحي، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جهة أخرى، عقد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، اجتماعًا أكد خلاله على تكثيف الرقابة على المخازن والأسواق خلال الأيام القادمة.

ويأتي ذلك بهدف مراقبة حركة وأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية لمنع احتكار أي سلعة بهدف زيادة سعرها من قبل التجار دون مبرر.