أفاد قائد القوات الأوكرانية، بأنّ القوات الروسية تكثف تحركاتها في جنوبي البلاد.



ونقلت وسائل إعلام عن القائد العسكري الأوكراني، بأن القوات الروسية مستمرة في محاولات تطويق كييف.



سياسيًّا، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن موسكو ستنجز خطوة نزع سلاح أوكرانيا، وأشارت إلى أن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات إذا استجابت كييف للشروط الروسية.



وأوضح "الكرملين" أنّه لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل، في إشارة إلى معارضة روسيا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذ تعتبر موسكو ذلك تهديدًا لها.



ولفت إلى أنه لا بد أن تعترف أوكرانيا بأن القرم روسية وبدونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين.



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.