روسيا: دمرنا 2396 منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنها دمّرت 2396 منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، في وقت تقول فيها كييف إنّ القوات الروسية تضرب أهدافًا مدنية.



يأتي هذا فيما أفادت تقارير إعلامية، بأن قوات انفصالية موالية لروسيا شنت هجوما في ماريوبول، وأن القتال قد غربي المدينة.



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.