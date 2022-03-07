كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن كواليس مكالمته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، لبحث الأزمات التي تواجه الأحمر وذلك قبل لقاء بيراميدز المنتظر في الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، الثلاثاء المقبل، في الدوري وذلك قبل لقاءه في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، السبت المقبل.

وقال دياب في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «مثل التواصل مع الـ18، هناك تواصل دائما مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، والمكالمة في الساعات الماضية، كانت عن بطولة الدوري بشكل كامل، والأخطاء التحكيمية للأهلي والتحكيم بشكل عام».

وأضاف: «استعرضنا موقف الأهلي في إفريقيا، وذلك في ظل ضغط المباريات للأربعة أندية المشاركة في بطولات إفريقيا، ويجب أن نراعي ذلك بسبب الضغط العام في الموسم».

وواصل: «لم نتحدث حول لقاء بيراميدز المقبل، والخطيب لم يطلب تأجيل المباراة، بل كان الحديث عن مباريات الدوري بشكل عام، الأهلي يعد أكثر الأندية تضررا بين الأربعة فرق المشاركة في مسابقتي إفريقيا، بسبب مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية».

وشدد: «تلقينا طلبات من عدة أندية بشأن نقل لجنة الحكام لتتبع الرابطة وسندرس الموقف بالكامل ونعرض النتائج».

واختتم: «الدوري الحالي سينتهي 30 أغسطس المقبل، وسيكون هناك شهر راحة للأندية قبل بدأ الموسم الجديد في أكتوبر».