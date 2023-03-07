المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي: الرئيس يدرس زيارة اليابان هذا الشهر

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس يون سيوك-يول قد يزور اليابان هذا الشهر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بعد قرار سول بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين دون مشاركة الشركات اليابانية، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتأتي الرحلة في أعقاب قرار سول بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب من خلال مؤسسة تدعمها تبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، وليس الشركات اليابانية المتهمة بإجبار الضحايا على العمل.

ويعتبر الإعلان عن الخطة أمس الاثنين إظهارا لقوة التزام سول بتحسين العلاقات المتوترة مع اليابان، في مواجهة تصاعد التهديدات الأمنية التي تشكلها كوريا الشمالية والصين.

ومن المتوقع أيضا أن يزور يون واشنطن في الشهر المقبل، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.