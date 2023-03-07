 ولي العهد السعودي يستعرض مع وفد مكتب المعارض الدولي ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030 - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يستعرض مع وفد مكتب المعارض الدولي ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 7:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 7:59 ص

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت، الذي يزور المملكة حاليا، ملف استضافة المملكة معرض الرياض إكسبو2030.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء " أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز استقبل في الرياض رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق له".

واكتفت "واس" بالقول" إن ولي العهد السعودي وسبيكت استعرضا خلال اللقاء ملف استضافة المملكة لمعرض الرياض إكسبو2030" في حضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد وسفير المملكة لدى فرنسا فهد الرويلي من الجانب السعودي، فيما حضر اللقاء من الجانب الدولي الأمين العام للمكتب ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.

ووصل أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض، الأحد الماضي، إلى العاصمة السعودية في زيارة تستمر خمسة أيام، وذلك لبدء عملية مناقشة وتقييم ملف ترشّح المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

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