روس آتوم: كييف تتجاهل مقترح إنشاء منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا النووية

أكدت شركة "روس آتوم" للطاقة النووية التابعة للحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن كييف تتجاهل مقترحات موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار ستة أشهر بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا النورية.

ومن جهته، قال مندوب روسيا في المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن الجانب الأوكراني غير مستعد، لتطبيق مبادرة إنشاء منطقة آمنة حول المحطة ولا يريد ضمان وقف القصف عليها سعيا لإيجاد الأعذار لنفسه".

وأكد أنه لا توجد حاجة فورية لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موسكو حيث أن المحادثات بشأن محطة زاباروجيا النووية تفقد زخمها.