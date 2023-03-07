العثور على أكثر من 300 مهاجر داخل شاحنة جنوب شرقي المكسيك

قالت السلطات المكسيكية، يوم الإثنين، إنها عثرت على 343 مهاجرا، بينهم أكثر من 100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، في شاحنة مهجورة بولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك جنوب شرقي البلاد.

وذكرت سلطات الهجرة في البلاد إنه تم العثور على الشاحنة ليل الأحد متروكة بالقرب من مدينة أكيوكان على الطريق الذي يربط بين مدينتي لا تيناخا وكوسامالوابان.

وقالت السلطات في بيان إن من بين المهاجرين 103 قاصرين غير مصحوبين بذويهم، معظمهم من جواتيمالا.

وكان في الشاحنة أيضا 212 بالغا من دول من بينها هندوراس والسلفادور والإكوادور.

وتم تعديل المقطورة للسماح بالتهوية.

ووفقا للسلطات، فإن الأفراد الذين تم إنقاذهم كانوا يرتدون أساور ملونة، والتي من المفترض أن تجعل المهربين يتعرفون عليهم.

وفي العام الماضي، تم العثور على أكثر من 50 شخصا ميتين في شاحنة متوقفة في ضواحي مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، يعتقد أنهم مهاجرون. وقد تركوا محبوسين في الشاحنة في حرارة شديدة دون تكييف هواء.

وسجلت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022 أكثر من مليوني محاولة من مهاجرين لدخول الولايات المتحدة.

ويغادر معظمهم منازلهم بسبب الفقر والأزمات السياسية والجريمة.

ويغامر كثير من الأشخاص من دول أمريكا الوسطى والجنوبية التي مزقتها الأزمات، مثل هايتي وكوبا وفنزويلا، في رحلة طويلة وخطيرة إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

ولا يصل العديد من المهاجرين حتى إلى حدود الولايات المتحدة، لكن يجري إيقافهم وإعادتهم من قبل الجنود المكسيكيون.