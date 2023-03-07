حركة إم 23 المسلحة تتفق على وقف إطلاق النار مع جيش الكونغو الديمقراطية

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بدأ في شرقي الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء سريان وقف لإطلاق النار طال انتظاره بين حركة "إم 23" المسلحة والجيش الكونغولي، بعد حوالي عام من القتال الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

وقال لورانس كانيوكا المتحدث باسم حركة "إم 23" في بيان إن اتفاق وقف إطلاق النار صار "ساريا" اعتبارا من 12 مساء (1100 بتوقيت جرينتش).

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة حركة "إن 23" المتمردة إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال معظم العام زادت هجمات متمردي "إم 23"، المشتبه في تلقيهم الدعم من رواندا المجاورة، ضد المدنيين والجيش الكونغولي في المنطقة. وتحدثت منظمة العفو الدولية عن جرائم حرب.

وذكرت تقارير أن أكثر من 600 ألف شخص نزحوا في شرقي الكونغو في الشهور القليلة الماضية بسبب التوغلات الإقليمية لحركة "إم 23" وحركات أخرى.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة للعاصمة كينشاسا الأسبوع الماضي، عن مساعدات إنسانية ودعم لتنفيذ خطة سلام. وستكون فرنسا أول دولة تشارك فى عمليات نقل جوي للمساعدات الإنسانية خطط الاتحاد الأوروبي لإرسالها إلى مدينة جوما بشرقى الكونغو وسيزيد التكتل المساعدات البالغ قيمتها 47 مليون يورو (1ر50 مليون دولار) بمقدار 34 مليون يورو إضافي .

وتعتبر شرقي الكونغو إحدى أخطر المناطق في العالم. وبحسب الولايات المتحدة تنشط في البلاد فى الكونغو نحو 130 مجموعة مسلحة مختلفة، وتهدف معظمها إلى السيطرة على موارد طبيعية ثمينة.