السوداني: العراق مفتاح أمن المنطقة واستقرارها

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوطيدها على مختلف المستويات والصعد.

وأشار السوداني، خلال استقباله اليوم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى موقف الحكومة في "اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة".

وأكد السوداني أن "استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها ودور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة".

بدوره، أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده بدعم استقرار العراق والتطلع إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة عصابات داعش الإرهابية.