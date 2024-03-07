عقد مركز إعلام مطروح ندوة بعنوان "يوم الشهيد.. يوم خالد في تاريخ الوطن"، وذلك بحضور اللواء حاتم محيي الدين، المستشار العسكري بمطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

تناولت الندوة التي أدارتها خلود رفعت، مدير مركز إعلام مطروح،

دور مصر التاريخي والرائد، حيث كانت مصر هي أول دولة تمتلك جيشا قويا بالمنطقة، موضحة أن الشهادة من أجل الوطن هي أرفع وسام يمنحه الخالق للإنسان، كما تم استعراض بطولات الجيش المصري عبر التاريخ ومدى الإصرار على المقاومة ومواجهة الكبوات والعثرات حتى تحقيق النصر.

كذلك تناولت الندوة مكانة الشهيد وعظمة التكريم الإلهي للشهيد الذي يضحي من أجل الوطن والعرض والمال، كما تناولت مكانة الجيش المصري وقوته مستشهدا بالعديد من المعارك التي خاضها بكل إخلاص عبر التاريخ.

كما طالبت الندوة بضرورة تضمين المناهج الدراسية في كل المراحل نماذج من شهداء الوطن للتعرف على بطولات الجيش والشرطة المصرية، مع ضرورة إطلاق أسماء هؤلاء الشهداء على الشوارع، والميادين العامة، وقاعات المؤتمرات والاجتماعات في المؤسسات المختلفة؛ عرفانًا بجميل هؤلاء الشهداء.

شارك في الندوة عدد كبير من موظفي الجهات التنفيذية والمعلمين والأخصائيين بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من الاتحادات الطلابية بالمدارس والمعاهد الأزهرية.