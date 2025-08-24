أتالانتا يحسم مستقبل لوكمان بعد إغلاق سوق الانتقالات

أكد توني داميكو، المدير الرياضي لنادي أتالانتا، أن النادي يشعر بخيبة أمل من تصرفات النيجيري أدييمولا لوكمان، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن مستقبله سيتم اتخاذه عقب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وقال داميكو في تصريحات لشبكة DAZN قبل مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإيطالي أمام بيزا: "لوكمان لا يتدرب مع المجموعة، ونحن نعيش المزيد من هذه المواقف. نحن آسفون للجميع، لكن هذه هي الحقيقة حالياً. سنجري تقييمات بعد نهاية السوق، وحتى الآن هناك خيبة أمل واضحة".

وكان لوكمان قد دفع بقوة للانتقال إلى إنتر ميلان مطلع أغسطس، إلا أن النادي لم يتمكن من تلبية طلب أتالانتا بالحصول على 50 مليون يورو. اللاعب قام أيضاً بحذف صوره بقميص الفريق من حسابه على "إنستجرام"، لكنه عاد بشكل مفاجئ إلى مركز التدريبات الأسبوع الماضي استعداداً للموسم.

ورغم عودته، قررت إدارة النادي تجميده خارج الفريق الأول، حيث يتدرب بشكل منفصل وسيغيب على الأقل أسبوعاً آخر، ما يعني غيابه عن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يرتبط بعقد مع أتالانتا حتى يونيو 2027، وخاض مع الفريق 118 مباراة سجل خلالها 52 هدفاً.

كما توج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية عام 2024، بعدما قاد فريقه للفوز ببطولة الدوري الأوروبي عبر تسجيل "هاتريك" في النهائي أمام باير ليفركوزن