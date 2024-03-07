وزير خارجية بريطانيا: نؤيد بقوة تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

أيد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بقوة، خلال زيارة لبرلين، اليوم الخميس، تسليم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.

وقال كاميرون، عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين: "عندما يتعلق الأمر بالأسلحة بعيدة المدى، لا يمكنني إلا الحديث عن تجربة البريطانيين بشأن مدى فعالية هذه الأسلحة في مساعدة أوكرانيا على مقاومة هذا العدوان غير القانوني".

وتعد صواريخ كروز من طراز ستورم شادو من بين الأسلحة التي تزود بها بريطانيا أوكرانيا، غير أن المستشار الألماني أولاف شولتس يرفض قيام قوات بلاده بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز تاوروس لأنه يخشى أن تتورط ألمانيا في الحرب.

وعارض كاميرون بشدة النظرية التي مفادها أن تسليم أنظمة أسلحة جديدة قد يؤدي إلى اتساع نطاق الحرب.

وأوضح كاميرون "في كل مرحلة قيل إنه إذا أعطيت أسلحة مضادة للدبابات لأوكرانيا، فإن ذلك يكون تصعيدا، لا لم يكن ذلك تصعيدا. إذا أعطيت دبابات لأوكرانيا، فذلك يعد تصعيدا. لا لم يكن الأمر كذلك. إذا أعطيت مدفعية بعيدة المدى أو أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، فهذا يعد تصعيدا. لا، ليس هذا تصعيدا".

وتابع كاميرون: "إذا كان ما تفعله هو مساعدة بلد للدفاع عن نفسه من عدوان غير قانوني وليس له ما يبرره على الإطلاق، عندئذ لا ينبغي أن يكون هناك أي شيء يمنعك من مساعدة ذلك البلد على استعادة أراضيه".

وتابع "طالما أننا لسنا في وضع يقتل فيه جندي من حلف شمال الأطلسي (ناتو) جنديا روسيا، فإننا لا نتسبب في حدوث تصعيد. نحن نمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".