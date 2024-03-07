أمين اتحاد الغرف التجارية: التوصل لاتفاق مع التجار يساهم في خفض فوري لأسعار السلع

قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ الإفراج عن البضائع والسلع من الجمارك يساهم في تحقيق عنصر الوفرة الذي يساهم في استقرار الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، مساء الخميس، أنّ توفر الخامات يعود بالنفع على المصانع التي كانت تعمل بربع طاقتها ومن ثم انخفض إنتاجها، لتعود إلى الوضع الطبيعي، ما يساهم في استقرار الأسعار.

وأشار إلى عقد عدة اجتماعات مع التجار الكبار للسلع الأساسية في السوق للعمل على إذابة فارق السعر للمستلزمات التي جرى توفيرها بسعر مرتفع في الفترة الماضية، على مدار ستة أشهر.

ولفت إلى أنّ هذا الأمر يساهم في إحداث فوري لخفض الأسعار في السوق، وهو ما تجلّى في زيت الطعام الذي انخفض بنسبة 20%.

ونوه بأنه خلال الأسابيع المقبلة، ستشهد العديد من السلع مزيدًا من الانخفاضات.

وتحدَّث عن طباعة سعر الحد الأقصى لبيع السلعة للمستهلك في الفاتورة الاستهلاكية، معلنًا التوافق على سبع مجموعات من السلع الأساسية التي تمس المواطن.

ولفت إلى أن الزيارة الرقابية الأولى لأي بقال ستكون للتوعية بوضع السعر على السلع وعدم تجاوزها للحد الأقصى، وحال مخالفة ذلك في الزيارة التالية تتم مصادرة السلعة.