القاهرة الإخبارية: وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة واستئناف المفاوضات الأسبوع المقبل

قال مصدر رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة، مشيرًا إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر إلى أن المشاورات مستمرة بين كل الأطراف للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لما أفادته القناة في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

ويسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أسابيع إلى التوصل لهدنة لمدة ستة أسابيع في غزة قبل رمضان، بما يتيح الإفراج عن محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتشترط «حماس» الوقف الشامل للعدوان والحرب واحتلال قطاع غزة، والبدء بعمليات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار، وفق ما أفاد عضو القيادة السياسية للحركة باسم نعيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلا أن إسرائيل ترفض هذه الشروط.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنّ «الأمر بيد (حماس) حالياً»، معرباً عن خشيته من وضع «خطير للغاية» في إسرائيل والقدس إذا لم يتوصل الجانبان لوقف إطلاق نار في غزة قبل حلول شهر رمضان.