أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه 6 ساعات من الساعة ١٢ مساءاً غدا الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عن عدد من المناطق منها منطقة عمر بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية والصفا والمروة والطوابق.

وأوضحت المحافظة، أن سبب قطع المياه هو تنفيذ خط مياه شرب 200 ملي لتحسين الضغوط بمنطقة "عمرو بن العاص -كفر طهرمس" حيث إنه تم الانتهاء منه ومتبقي تنفيذ أعمال الربط على المصدر.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات.

وأوضحت المحافظة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.