محافظ أسوان يتفقد قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على العيون

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على أمراض العيون بمركز قدري عثمان بمنطقة المحمودية، بمرافقة منى أحمد مدير قطاع المسوحات الطبية بالمؤسسة، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لتنمية المجتمع ومنسق المبادرة، فضلا عن القيادات التنفيذية المختصة، وذلك تحت مظلة مبادرة "الناس لبعضها" .

وأشاد المحافظ بجودة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة داخل القافلة من توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات وعمليات جراحية وتسليم النظارت، مع إجراء العمليات بالمجان.

وأكد أهمية التنسيق المتواصل بين المحافظة والجهات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها مؤسسة بصيرة التي تعتبر نموذجا يُحتذى به لمساندة الجهود الحكومية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تواكبا مع المبادرات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.

كما حرص محافظ أسوان على الاستماع للمطالب الجماهيرية من المواطنين الذين ألتقى بهم، مكلفا المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقا للإمكانيات المتاحة.

فيما أوضحت منى أحمد، أنه يتم عمل مسح طبي لأطفال المدارس في مجال أمراض العيون لـ10 آلاف طالب من طلاب المدارس الابتدائية بمركزي أسوان ودراو، مع تنظيم قوافل طبية للكشف على أمراض العيون للمواطنين من كل الأعمار وأطفال الحضانات، وكذا التوعية للمشرفات والرائدات الريفيات والمدرسين بمدارس التربية الخاصة، لافته إلى أن مؤسسة بصيرة نجحت في إجراء 284 عملية لجراحات العيون بالمجان لأهالي قرى المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية.