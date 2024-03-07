سلطنة عُمان تستنكر قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

أعربت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها لقرار "دولة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ جديد لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واستهتارًا بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها له المجتمع الدولي شرعًا وقانونًا".

وجددت عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، أوردته وكالة الأنباء العُمانية، مطالبتها المجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري لردع ومحاسبة إسرائيل إزاء هذه الإجراءات غير القانونية واللامشروعة والعمل على تفكيك المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".

كما جددت الوزارة موقف سلطنة عُمان الداعي لـ"محاسبة الحكومة الإسرائيلية على سياسة وممارسات الإبادة والتنكيل والحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو ما يتطلب قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته القاضية بتطبيق معايير وقف العدوان واستعادة الأمن والسلم وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".