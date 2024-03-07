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مجلس التعاون الخليجي: القرارات الاستيطانية الإسرائيلية تؤجج الاستقرار والأمن بالمنطقة

(الرياض - د ب أ )
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 10:33 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 10:34 ص

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن بالغ إدانته واستنكاره الشديدين، لقرار "الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، عن البديوي قول، إن "هذا القرار يثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية"، معتبراً "ذلك محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس".

وأضاف أن "هذه القرارات الاستيطانية الإسرائيلية تؤجج حالة الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم، وتقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها".

وأكد التزام وتأكيد دعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


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