مع تزايد الانتقادات للوضع الكارثي في قطاع غزة والنقص الحاد في المساعدات، زعمت إسرائيل أن حجم المساعدات التي تصل الآن إلى القطاع أكثر مما كانت قبل بدء الحرب.

وادعى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي: "في الأسبوعين الماضيين، وصلت 102 شحنة في المتوسط من المواد الغذائية إلى قطاع غزة كل يوم. وهذا أكثر بنسبة 50% تقريبا مما كان يصل إلى القطاع قبل بدء حماس الحرب في 7 أكتوبر".

وأضاف: "كان هناك طوفان من التقارير الكاذبة، بأن إسرائيل تقيد كمية المساعدات التي يتم تسليمها، ليس هناك أي قيود .أكرر لايوجد أي قيود".

وقال المتحدث أمس الأربعاء: "إسرائيل تشجع الدول المانحة على إرسال ما تريد من الغذاء والماء والأدوية ومعدات الإيواء" وفق زعمه.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ردا على ذلك إنه لا يكفي إحصاء عدد الشاحنات التي تعبر المراكز الحدودية.

وأضاف دوجاريك في نيويورك اليوم الخميس أنه يتعين في قطاع غزة، نقل الحمولات إلى شاحنات أصغر ثم توزيعها. وتابع أن هذا يتطلب التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

من جهة أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن قوافل المساعدات، البالغ عددها 224، والتي كانت مقررة لشهر فبراير، وصل نصفها فقط إلى المناطق التي كانت مستهدفة، مؤكدا أنه ليس هناك دعم إسرائيلي لقوافل المساعدات الباقية.