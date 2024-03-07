وزير خارجية الصين ينتقد أمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب موقفهما تجاه بكين

اتهم وزير الخارجية الصيني وانج يي، في مؤتمر صحفي على نطاق واسع اليوم الخميس، الولايات المتحدة بمحاولة قمع الصين، كما انتقد موقف أوروبا تجاه بكين.

وقال الوزير على هامش مؤتمر الشعب الوطني إن الولايات المتحدة أخفقت في الإيفاء بتعهداتها ومددت العمل بالعقوبات المفروضة على الصين.

وتساءل عما إذا كانت أمريكا، لديها ثقة القوة العظمى بالنفس، إذا كانت تنظر للصين على أنها تمثل مثل هذا التهديد.

وقال إنه يتعين على واشنطن التعاون مع بكين من أجل تنمية راسخة للعلاقات. وأوضح أنأي إندلاع لصراع بين الصين وأمريكا سوف تكون له " تداعيات لا يمكن تخيلها".

يذكر أن واشنطن فرضت أكثر من مرة عقوبات على الصين، شملت منع حصول الصين على التكنولوجيا المتطورة في قطاع الرقائق الإلكترونية. كما أنها انتقدت الشركات الصينية، المشتبه في انتهاكها لحقوق الانسان في إقليم شينجيانج بشمال- غرب الصين، كما أنها تشتبه في أن بكين تقوم بإمداد روسيا بالتكنولوجيا المهمة اللازمة لحربها ضد أوكرانيا.

وردت الصين على العقوبات الغربية من خلال القيام على سبيل المثال بفرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، اللازمة للتصنيع في قطاع التكنولوجيا.

واتهم وانج في نفس المؤتمر الصحفي الاتحاد الأوروبي بأن لديه مفاهيم خاطئة تجاه الصين. وقال وانج إن حقيقة أن بروكسل تصف ثاني أكبر اقتصاد في العالم "بأنه شريك للتعاون ومنافس اقتصادي ونظامي لا يرقي للحقائق".

وأشار إلى أن هذا أدى بدون داع لعرقلة تطوير العلاقات بين الاتحاد والصين.