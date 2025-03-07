ترامب يؤكد إجراء محادثات أمريكية مباشرة مع حماس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته أجرت محادثات مباشرة مع حركة حماس، موضحا أنهم يهدفون من هذه المحادثات إلى مساعدة إسرائيل.

وقال ترامب، في صريحات صحفية من المكتب البيضاوي، أمس الخميس: "نساعد إسرائيل في هذه المحادثات ولا نقدم أموالا (لحماس)"، مشددا على ضرورة ألا تتولى حماس إدارة قطاع غزة في المستقبل، ووجوب أن تطلق الحركة سراح كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

واتهم مسئولون أمريكيون إسرائيل، بمحاولة إفشال المحادثات السرية التي أجرتها الولايات المتحدة مع حركة حماس في الدوحة، بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين أمريكيين، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الخميس.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تُطلع إسرائيل مسبقًا على هذه المفاوضات خشية أن تعرقلها، خاصة بعد أن أحبطت تل أبيب جولة سابقة كانت مقررة الأسبوع الماضي.

ووفقًا لتقديرات المخابرات الإسرائيلية، لا يزال هناك 59 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة، يُعتقد أن 35 منهم قتلوا، بينما يُعتقد أن 22 آخرين ما زالوا أحياء، في حين يظل مصير اثنين غير معروف.