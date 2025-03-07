ترامب ينتقد الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الهند على السلع المستوردة

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته للرسوم الجمركية المرتفعة للغاية التي تفرضها الهند، مشيرا إلى أن البلاد مازالت هدفا للرسوم الجمركية المماثلة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.

وقال ترامب أمس الخميس، خلال فعالية في المكتب البيضاوي:"الهند دولة تفرض تعريفات جمركية مرتفعة للغاية" ووصف التعريفات الجمركية المماثلة القادمة بأنها "الكبيرة بين العديد من الرسوم الجمركية التي تعهد بها، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تتأثر الهند بشدة بالرسوم الجمركية المماثلة نظرا للتعريفات الجمركية المرتفعة التي تفرضها مقارنة بالولايات المتحدة.

وتعتبر تصريحات ترامب أحدث هجوم للرئيس الأمريكي على الحواجز التجارية الهندية ،والتي قال إنها تعاقب الشركات الأمريكية بشكل غير عادل.

تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي يزور فيه وزير التجارة الهندي بيوش جويال الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء مسؤولي إدارة ترامب لبحث السياسة التجارية بين البلدين.

كان الرئيس ترامب قد وقع على خطة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتناسب الرسوم التي تفرضها هذه الدول على السلع الأمريكية على أساس قاعدة المعاملة بالمثل.

وأثارت هذه الخطوة قلقا فوريا لدى بعض الشركاء التجاريين العالميين، الذين هددوا بالرد على الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة عليهم.

وحذرت منظمة التجارة العالمية من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤثر على التجارة العالمية.