ترامب: أفكر بجدية في فرض عقوبات مصرفية ورسوم جمركية واسعة على روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفكر بجدية في فرض عقوبات مصرفية ورسوم جمركية واسعة النطاق على روسيا، حتى يتم التوصل إلى اتفاق تسوية مع أوكرانيا.

ودعا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الجمعة، الجانبين الروسي والأوكراني، إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات «قبل فوات الأوان».

وأمس الخميس، أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل، للقاء مسئولين أوكرانيين والضغط على حماس للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين.

وقال ويتكوف للصحفيين خارج البيت الأبيض إن المحادثات مع المسئولين الأوكرانيين، والتي من المقرر مبدئيا أن تعقد في جدة، ستهدف إلى إرساء وقف أولي لإطلاق النار بالإضافة إلى إطار لاتفاق سلام مستقبلي بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف: «أعتقد أنه سيكون اجتماعا جيدا، وسيكون إشارة جيدة للروس، لأنهم كانوا أيضا استباقيين في الرغبة في إنجاز شيء هنا».

وأوقفت إدارة ترامب كل المساعدات العسكرية والدعم الاستخباراتي للجيش الأوكراني هذا الأسبوع، بعد اجتماع مهم في المكتب البيضاوي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أدى إلى جدال حاد مع ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس أمام وسائل الإعلام.

ويعتمد الجيش الأوكراني بشكل كبير على الأسلحة التقليدية والاستخبارات الأمريكية المتقدمة.