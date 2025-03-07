عبد العاطي يؤكد تطلع مصر لمواصلة التفاعل الايجابى والبناء مع الرئيس ترامب

أكد بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة على تطلع مصر لمواصلة التفاعل الايجابى والبناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ستيف ويتكوف، المبعوث الامريكى الخاص للشرق الاوسط يوم الخميس.

وتناول الاتصال خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وما تحققه من مصالح متبادلة فى المجالات المختلفة والسعى المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الاوسط.

واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا الخصوص الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة متناولا عناصرها ومراحلها المختلفة، مبرزا ما تحظى به الخطة من اجماع عربى كامل على النحو الذى عكسته القمة العربية التى استضافتها القاهرة فى الرابع من مارس.

واكد وزير الخارجية على تطلع مصر لمواصلة التفاعل الايجابى والبناء مع الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من جميع اطرافه وسماح اسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمهيد الطريق لبدء التعافى وإعادة الإعمار وانهاء الحرب.

من جانبه، أكد ويتكوف على اطلاعه على الخطة العربية، مؤكدا أنها تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة، مرحباً بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة