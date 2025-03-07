الجيش اللبناني: دخول مستوطنين إسرائيليين إلى بلدة بالجنوب انتهاك سافر للسيادة

قال الجيش اللبناني، إن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية عمدوا إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا في الجنوب، وذلك في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الجمعة، أن دخول المستوطنين إلى المنطقة يمثل «انتهاكًا سافرًا» للسيادة الوطنية اللبنانية.

ونوه بأن «دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية، هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار».

وأكدت قيادة الجيش أنها تتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.

في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكًا سافرًا للسيادة الوطنية اللبنانية.

إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية… pic.twitter.com/vcR0hlSHIP — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 7, 2025

وبثت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد دخول مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إلى بلدة حولا جنوب البلاد، بذريعة إجراء «زيارة دينية»، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إن «مجموعة من المستوطنين دخلت إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية، صباح الجمعة».

وقالت الوكالة إن «الموقع يدعي الصهاينة أنه تابع للحاخام شي».

وتم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية التي انتشرت بها.

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، بينما لم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط جنوب لبنان.