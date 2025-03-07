مجلس السفراء العرب يدعو للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

اجتمع سفراء الدول العربية المعتمدون لدى بولندا، مع وزير الخارجية البولندي راديسواف شيكورسكي في مقر وزارة الخارجية.

وحث مجلس السفراء العرب، وزير الخارجية البولندي على تكثيف الجهود السياسية البولندية لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية.

كما دعا إلى استمرار دعم بولندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، نظرًا لأهمية دورها الإنساني والإغاثي، بالإضافة إلى دعم مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في أبريل المقبل، بحسب وكالة الانباء والمعبومات الفلسطينية "وفا".

كما دعا المجلس إلى تعزيز جهود الدول الأوروبية للاعتراف الكامل بفلسطين، وذلك في سياق حماية مبادئ حل الدولتين، التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من ناحيته، أطلع عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، الوزير شيكورسكي على التطورات المقلقة في المنطقة، ما يستدعي التنسيق والتشاور من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وتطرق إلى الدور المهم الذي تقوم به بولندا على الساحة الدولية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، حيث تترأس حاليا الدورة الحالية لمجلس الاتحاد، ما يتيح لها فرصة تعزيز الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار العالمي، وتعزيز مبادئ القانون الدولي والعدالة.

وعبر مجلس السفراء العرب عن امتنانه للمواقف المتوازنة التي تتبناها بولندا تجاه المنطقة، والتي تدعم الحلول السياسية وتعزز الاستقرار.

وأوضح خليفة أن قطاع غزة هو جزء أساسي من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، لافتا إلى أن أية محاولات لخلق واقع جديد عبر مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا من القطاع أو ضم أراض من الضفة، تُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ عملية السلام، وتشكل تهديدا لحل الدولتين، وسابقة خطيرة تُضعف النظام الدولي، ما يتيح المجال لمنطق الفوضى والقوة عوضا عن العدل والقانون.

واستعرض خليفة نتائج القمة العربية الطارئة الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة، بالإضافة إلى خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تحرص على عدم تهجير أو نقل الفلسطينيين من أراضيهم، وتتضمن هذه الخطة إطارا زمنيا ومراحل واضحة للإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

من جانبه، أكد الوزير البولندي أن بلاده تعترف بدولة فلسطين، وتؤيد على نحو مستمر حل الدولتين، مشددا على استمرار دعم الاونروا لمواصلة جهودها الإنسانية.