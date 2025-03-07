أحمد الفيشاوي: عمرو خالد كان من الإخوان وأخفى المعلومة حتى لا يخاف منه الجمهور

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إن الداعية الإسلامي عمرو خالد كان من جماعة الإخوان، وكان يخفي هذه المعلومة حتى لا يخاف منه الجمهور، قائلا: "مكنش بيقول علشان الناس ماتخفش منه وتبعد عنه، لكن ماشوفتش منه حاجة وحشة، والإخوان كانوا بيستغلوا اسم الله والرسول".

ورد أحمد الفيشاوي، على سؤال من الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، أنت قولت ما أحبش أعرف عمرو خالد قائلا: "قولت ما أحبش أعرفه علشان هو من جماعة الإخوان، ومحدش مننا عايز يعرفهم، وأغراضهم الوصول إلى الحكم ولو كانوا كملوا في الحكم كانت البلد هتفلس ونبقى زي سوريا والسودان".

وأكد أحمد الفيشاوي، أن استمرار الإخوان في الحكم كان يعنى أنهم سيمنعون السياحة والسينما والتلفزيون والبرامج والخروج مما يؤدي إلى إفلاس البلاد، موضحا أن الإخوان انتهوا ومحمد بديع لم يكن مرشد الإخوان في مصر فقط بل كان رئيسهم في العالم، وحكمهم كان فترة كئيبة وعصيبة على المصريين".