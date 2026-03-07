صحة الشرقية تنفذ 99 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية لكبار السن وذوي الهمم

أعلن الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، استمرار الانتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية عبر الفرق الطبية المتحركة في مختلف الوحدات الصحية بالمحافظة، إذ تم تنفيذ 99 ألفًا و808 زيارات منزلية لكبار السن وذوي الهمم خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك من خلال 125 مركزًا طبيًا موزعًا على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم السبت، أن هذه الزيارات تضمنت تقديم حزمة من الخدمات الطبية، تشمل الكشف على أمراض الضغط والسكر وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أمراض سوء التغذية مثل الأنيميا والسمنة، وكذلك التقييم النفسي والتغذوي.

ويجري ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر والفم والأسنان، بالإضافة إلى إجراء تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليسترول بالدم، وفحص وظائف الكلى والسكر التراكمي، وإجراء رسم القلب.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه حال إيجابية النتائج، يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات التابعة للمديرية، بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن