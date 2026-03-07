أوكرانيا: مقتل أكثر من 1000 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022 إلى نحو مليون و272 ألفا و360 فردا، من بينهم 1010 قتلوا، أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11737 دبابة، و24151 مركبة قتالية مدرعة، و38004 أنظمة مدفعية، و1670 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1322 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و349 مروحية، و161858 طائرة مسيرة، و4384 صواريخ كروز، و30 سفينة حربية، وغواصتين، و81812 من المركبات وخزانات الوقود، و4080 من قطع المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من صحة مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.