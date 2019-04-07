احتراق أكثر من 400 منزل و900 منشأة مواشي بحرائق غابات في كوريا الجنوبية



أظهرت بيانات الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن أكثر من 400 منزل و920 منشأة مواشي، تأكد أنها احترقت بسبب حريق غابات مدمر اجتاح المناطق الساحلية الشرقية الأسبوع الماضي، حيث تم اكتشاف المزيد من الأضرار بعد السيطرة على الحريق، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وامتد الحريق الذي شب ليلة الخميس الماضي في مقاطعة "جوسيونج" على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرق سول سريعا إلى مدن ومقاطعات مجاورة، مما حول الغابات التي كانت حجمها أعلى حوالي 742 مرة من حجم ملعب كرة قدم إلى رماد.

وتوفى شخص واحد بسبب الحريق وهو واحد من أكبر حرائق الغابات في كوريا الجنوبية، وذكر مكتب مكافحة الكوارث الحكومي أن الخسائر البشرية مازالت كما هي، لكن تم تحديد المزيد من الأضرار على الممتلكات.

وأضاف المكتب أن إجمالي 401 منزل و925 من منشآت المواشي و77 من المخازن و100 مبنى تأكد أنها احترقت حتى الآن.

بالإضافة إلى 241 من الماكينات الزراعية و15 سيارة، وذكر مسؤولون أن إجمالي 722 من النازحين يقيمون في 21 مركز إيواء طارئ.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن قد أعلن أمس السبت، المناطق الشرقية التي شب بها الحريق بأنها "منطقة كوارث خاصة"، وهي خطوة ستسرع من دعم الحكومة للمناطق المتضررة وسكانها، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أمس.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن خمس مدن ومقاطعات في إقليم "جانجون" وهي مقاطعات جوسيونج وانجي وسوكتشو بالإضافة إلى مدينتي جانجنوينج ودونجهاي ستكون منطقة كوارث خاصة.

وستسمح تلك الخطوة للحكومة بإنفاق أموال حكومية لتحقيق استقرار لسبل عيش السكان في المناطق المتضررة ودعم إصلاح الأضرار، وجاءت تلك الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة عن حالة كارثة وطنية أمس الأول الجمعة.



