الأحد 7 أبريل 2019 7:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟
النتـائـج تصويت

مجلس الدفاع والأمن الوطني السوداني يؤكد أهمية جمع الصف وتحقيق السلام

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 أبريل 2019 - 7:44 م | آخر تحديث : الأحد 7 أبريل 2019 - 7:44 م

رأس الرئيس السوداني عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، ببيت الضيافة بالخرطوم، اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني السوداني بكامل هيئته.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المجلس أكد على أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام، وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

واطلع المجلس على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن، واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد.

ونوه المجلس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك